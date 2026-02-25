VIDEO Nevjerojatna scena u Dalmaciji. Vijećnici krenuli na sjednicu, dočekala ih zaključana općinska zgrada: Pljušte optužbe i prijave...

Nesvakidašnja scena ispred općine u Posedarju. Predsjednika općinskog vijeća ne puštaju u zgradu. U 17 sati bila je zakazana sjednica. Načelnik Ivica Klanac to nije dopustio jer kako kaže - radno vrijeme je do 15 sati. Ali vrata su za vijećnike i prije kraja radnog vremena zatvorena.

Vijećnici su bijesni, tvrde da ih se opstruira jer žele sudjelovati u načelnikovim odlukama o prodaji općinske zemlje. Politički rat doveo je do međusobnih teških optužbi. Osim mobinga i korištenja službenog automobila u privatne svrhe, načelnika optužuju i za prevaru.

Prvi čovjek Posedarja na optužbe žestoko uzvraća. Kaznene prijave već su pale.

Sjednica nije održana, a kako se čini politička situacija u Posedarju neće se tako brzo smiriti.

