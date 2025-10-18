VIDEO Nevjerojatna scena u Dalmaciji. Upao u teren, srušio golmana Šibenika i tražio obračun s Funcutima

Nogometaši Šibenika došli su do značajnih bodova u 9. kolu 3. NL jug svladavši Zadar na Stanovima s minimalnih 1:0. Nakon ove pobjede, i domaći i gosti imaju po 18 bodova te zajedno zauzimaju drugo mjesto tablice.

Utakmica je, međutim, protekla u napetom ozračju. Policija i specijalne jedinice bile su raspoređene u velikom broju jer je dvoboj proglašen visokorizičnim zbog mogućih sukoba navijača. Sigurnosne službe najavile su i snimanje cijelog događaja.

Najviše pažnje privukao je incident u kojem je navijač Tornada utrčao u teren, krenuo prema Funcutima i fizički nasrnuo na vratara Šibenika, nakon čega se povukao prema tribini s gostujućim navijačima. Time je otkriven ozbiljan nedostatak u radu redarske službe.