VIDEO Neka druga vremena: Split je 1990. ugostio izbor za Miss Hrvatske, ovako su izgledali Severina, Zečić i Tereza

Pred kraj ljeta 1990. godine Split je živio posebnim ritmom. Dvorana hotela Marjan, tadašnji sinonim luksuza i svjetskog štiha, bila je domaćin izbora za Miss Hrvatske – događaja koji je donio dašak glamura u grad podno Marjana. Bio je to trenutak kada je cijeli Split disao za večer posvećenu ljepoti, modi i glazbi, a fotografije i snimke tog događaja i danas bude nostalgiju za nekim vedrijim vremenima.

Zvijezde u usponu i glazbena diva

Izbor za Miss Hrvatske uveličale su mlade snage hrvatske glazbene scene – Severina, tada na samom početku karijere, te Dražen Zečić, koji je tek započinjao svoj put prema estradnom vrhu. Njihovi nastupi podigli su atmosferu, a publika je s oduševljenjem pratila svaki njihov ton. Vrhunac večeri uslijedio je nastupom Tereze Kesovije, glazbene dive čiji je glas te večeri odjekivao dvoranom i ostavio pečat na cijeli događaj. Danas, više od tri desetljeća kasnije, i Severina i Zečić i Tereza i dalje su među najjačim imenima domaće glazbene industrije, što prizorima iz Marjana daje dodatnu vrijednost.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Cvijeće, moda i atmosfera jednog vremena

Poseban pečat večeri dala je splitska cvjećarna Mia, zadužena za cvjetne dekoracije koje su pretvorile dvoranu hotela Marjan u raskošnu pozornicu. Lijepo aranžirani detalji, glamurozna scenografija i elegancija kandidatkinja u kupaćim kostimima i večernjim haljinama podsjećaju na zlatno doba kada su ovakvi festivali ljepote imali status događaja godine. Bilo je to vrijeme kada je moda spajala hrabrost i eleganciju, a publika s ushićenjem čekala proglašenje pobjednice.

Video zapis kao povratak u prošlost

Cijela večer, zabilježena kamerom, danas predstavlja dragocjeni dokument jednog vremena. Pogledajte video objavljen na Web Žrnovnici autora Marka Marina koji će vas vratiti u stare dobre dane...