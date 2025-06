VIDEO Navijači odali počast kćeri Luisa Enriquea nakon pobjede u Ligi prvaka, nitko nije ostao ravnodušan

Navijači Paris Saint-Germaina otkrili su dirljivu počast pokojnoj kćeri menadžera Luisa Enriquea, Xani, nakon pobjede kluba nad Inter Milanom u finalu Lige prvaka.

Xana je umrla u dobi od devet godina 2019. godine, nekoliko mjeseci nakon što joj je dijagnosticiran rijedak oblik raka kostiju, i bila je u prvom planu Enriqueovih misli u Münchenu dok je PSG slavio pobjedu u Ligi prvaka.

Xana je slavila s ocem kada je on vodio Barcelonu do Lige prvaka 2015. godine. Xana, koja je tada imala pet godina, nosila je ogromnu zastavu Barcelone na terenu u Berlinu.

This tribute from the Paris Saint-Germain to Luis Enrique's daughter Xana brings tears to the eyes. #UCLfinal @PSG_English pic.twitter.com/TQmbd4W260

