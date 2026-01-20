VIDEO Naomi Osaka očarala publiku: Spektakularan modni izlazak na Australian Openu ostavio je sve bez riječi

Naomi Osaka (28), nekadašnja svjetska broj jedan i aktualno 16. tenisačica WTA ljestvice, na upečatljiv je način otvorila nastup na Australian Openu, turniru na kojem je slavila 2019. i 2021. godine. Uoči dvoboja protiv Hrvatice Antonije Ružić (23), trenutno 65. igračice svijeta, pojavila se na središnjem terenu Rod Laver Arene noseći bijeli suncobran.

Dio lica prekrivao joj je bijeli veo koji je padao preko širokog šešira, dok je cijeli styling upotpunila plavo-bijelom kombinacijom s volanima i prepoznatljivim motivom leptira. Njezin neobičan i elegantan izlazak na teren izazvao je brojne reakcije stručnih komentatora.

Leptir, koji se nalazio na šeširu i na suncobranu, simbolizira trenutak kada joj je na turniru 2021. godine na nos sletio leptir, nakon čega je Osaka i osvojila turnir, dok je odjeća s motivom meduze koju nose ona i njen trener inspirirana slikovnicom koju obožava njena kćerkica.

Na australskoj televiziji Sam Smith povukao je paralelu s teniskom poviješću: „Prva velika teniska i globalna sportska zvijezda bila je Suzanne Lenglen, dama poznata po marami na glavi. Tijekom dvadesetih godina prošlog stoljeća bila je najbolja francuska igračica i igrala je uz Daphne Akhurst, po kojoj je ovaj trofej dobio ime. Vjerujem da bi, kada bi danas mogla gledati s teniskog neba, bila oduševljena Naomi Osakom i načinom na koji je unijela modu na teren.“

Slično oduševljenje izrazio je i Tim Henman u prijenosu TNT Sportsa: „Nevjerojatno! Ostao sam bez teksta. Ovo izgleda stvarno sjajno. Jedino se pitam stvara li ovakav spektakularan ulazak dodatni pritisak kad krene sama igra.“