VIDEO Na dubrovačkom području izmjereni valovi visoki čak sedam metara

Dok je velik dio unutrašnjosti Hrvatske u ponedjeljak bio pod snijegom, a snježne pahulje povremeno su se spuštale i do mora na sjevernom Jadranu, na krajnjem jugu zemlje vladale su potpuno drugačije vremenske prilike. Uz jako, mjestimice olujno jugo, temperature na dubrovačkom području dosezale su i noću oko 16 °C.

Tijekom dana jugo je na južnom Jadranu dosezalo vrlo jake, ponegdje gotovo orkanske udare. Najjači izmjereni naleti vjetra išli su do oko 115 km/h. More je bilo izrazito uzburkano, a prema podacima oceanografske plutače Molunat zabilježeni su valovi visoki gotovo sedam metara.

Na drugom kraju zemlje – potpuno druga slika. U unutrašnjosti je tijekom ponedjeljka padao snijeg, a snježne oborine nisu zaobišle ni sjeverni Jadran, ponegdje sve do same obale. Temperature su bile osjetno niže nego na jugu pa su se u većem dijelu kopna spuštale ispod nule.

Podaci meteoroloških postaja potvrđuju izražen temperaturni kontrast: najviša dnevna temperatura izmjerena je u Dubrovniku (Gorica), gdje je u posljednja 24 sata dosegnuto 15,5 °C, a slično toplo bilo je i na Hvaru, Visu, Lastovu i u Makarskoj. Istodobno su u unutrašnjosti vrijednosti bile od 0 °C do -5 °C, a najniža maskimalna temperatura zabilježena je na Puntijarci s -5,4 °C.

Nakon što je jučer na podurčju Zadvarja i omiškog zaleđa palo blizu 170 litara kiše po metru kvadratnome, posljednja 24 sata najobilnije oborine "preselile" su na jug Dalmacije gdje je mjestimice palo preko 100 litara. Spomenimo da je na krajnjem sjeveru Dalmacije, na padinama južnog Velebita, bilo kiše koja se smrzava u dodiru s tlom.

Vrijeme je posljedica izraženog prodora hladnog zraka sa sjevera Europe, dok je nad Jadranom i dalje prisutan utjecaj ciklone i toplijeg, vlažnog zraka s mora. Takva kombinacija donosi velike razlike u vremenskim prilikama na relativno malom prostoru – od snježnih uvjeta u unutrašnjosti do jesenskih temperatura i velikih valova na krajnjem jugu.

Hladna zračna masa tijekom utorka počet će sve više zahvaćati sjevernu Dalmaciju, potom i srednju prema kraju dana.