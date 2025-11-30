VIDEO Na Dalmatinskom maršu se pojavili maskirani mladići, došlo do naguravanja s policijom

U četiri hrvatska grada — Zagrebu, Rijeci, Puli i Zadru — u podne je započeo prosvjedni marš inicijative Ujedinjeni protiv fašizma. U Zadru je okupljanje održano na Obali kneza Branimira, no atmosfera je ubrzo postala napeta.

Na ulazu na Poluotok pojavila se skupina maskiranih mladića u crnom, što je izazvalo zabrinutost među građanima. Kako prenosi lokalni portal 023, mladići su pjevali pjesmu “Zovi, samo zovi”, a nosili su i transparente s porukama poput “HOS je naš ponos”, “Jugoslavija je mrtva” te “1991. Hrvatsku su napali antifašisti”.

Došlo je i do kratkotrajnog naguravanja s interventnom policijom, koja je ubrzo intervenirala kako bi spriječila eskalaciju sukoba. Na zadarskom Forumu policija je razdvojila dvije suprotstavljene skupine. Mladići u crnom izvikivali su “Bando crvena”, a nosili su HOS-ova obilježja i natpise “Za dom spremni”.

Istodobno, antifašistička kolona kretala se ulicama Zadra, dok su ih okupljeni simpatizeri suprotne strane vrijeđali. Jedan je muškarac prosvjednike nazivao “tifusarima”, “smrdljivcima” i dobacivao im pitanje “tko vas plaća”.

Prema informacijama Zadarskog lista, policija je na Trgu privela jednog muškarca u crnoj kapuljači koji je razbijao čaše. Tijekom privođenja korištena je sila kako bi se spriječilo daljnje narušavanje javnog reda.