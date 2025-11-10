VIDEO Mladi Splićanin ispalio signalnu raketu na utakmici u Vinkovcima. Priveden je

Policija je privela 26-godišnjeg Splićanina koji se sumnjiči da je krajem listopada sudjelovao u izazivanju nereda na nogometnoj utakmici između Cibalije i Hajduka. Prema navodima PU vukovarsko-srijemske, osumnjičeni je kao pripadnik gostujućih navijača ispalio više signalnih raketa u smjeru tribine na kojoj su bili domaći navijači, čime je ugrozio njihove živote i zdravlje.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da se incident dogodio 29. listopada 2025. godine. Mladiću se stavlja na teret da je ispalio veći broj signalnih raketa, od kojih je dio završio među navijačima Cibalije, pa je na taj način izravno doveo u opasnost njihov život i zdravlje.

Zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo „Izazivanje nereda” iz članka 324. Kaznenog zakona, 26-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku PU vukovarsko-srijemske. Iz policije poručuju kako se kriminalističko istraživanje nastavlja radi utvrđivanja identiteta i ostalih osoba povezanih s evidentiranim protupravnim ponašanjima.