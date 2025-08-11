VIDEO "Leteći Splićanin" ponovno je nezaustavljiv. Pogledajte ovo...

Na adrenalinskoj pisti Velike nagrade Cazina, Ante Alduk još jednom je pokazao da ove sezone vozi na potpuno drugoj razini. Njegova legendarna Honda jurila je zahtjevnom i brzom stazom kao nikad prije, a "leteći Splićanin" odnio je uvjerljivu pobjedu u svojoj grupi i klasi te osvojio zlato u Srednjoeuropskoj zoni.

Ovaj trijumf ne samo da potvrđuje njegovu dominaciju nego ga i čvrsto zadržava na vrhu prvenstvene ljestvice. S obzirom na formu i nevjerojatnu konstantnost, sve su oči uprte u njega – titula ove godine izgleda bliže nego ikad!

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Veliko hvala mojim sponzorima i timu, bez njih ovo ne bi bilo moguće", poručio je Alduk, istaknuvši podršku: Ruščić Performance, Innecto, Bager Kop Rauš, Termodinamika, Vodoskok, Nosić Gume, TooFast, Polić Motorsport, White Power, Elektro Suma, Decibel Audio, Matuško Vina, Kocka Nautika, Termoguard, Bulicic Motorsport, Rivalitas, TTM Strojna Obrada te Auto klub Pelješac Racing.

Sljedeća stanica – Ilirska Bistrica, 30. i 31. kolovoza. Ako nastavi ovim tempom, Ante Alduk mogao bi već tamo napraviti ključni korak prema osvajanju naslova prvaka.