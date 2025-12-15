VIDEO Krađa na Adventu na Obrovu: Nestala kasica s donacijama Udruge Sindrom Down 21 Split

Udruga Sindrom Down 21 Split prijavila je krađu kasice s donacijama koja se, prema njihovim navodima, dogodila u petak u 20:15 sati na štandu s fritulama na manifestaciji "Besa Me Mucho – Advent na Obrovu".

Kako su naveli u objavi, kasicu je ukrao par koji je nakon toga krenuo pored ribarnice prema Marmontovoj ulici. Iz udruge su zamolili građane da podijele informaciju kako se slično ne bi dogodilo i drugima. Udruga ističe da je svjesna kako će "teško vratiti" drvenu kasicu s logom udruge, koja im je, kako navode, dugo bila u uporabi. Riječ je o ručnom radu koji su dobili na poklon, a iz udruge navode da im novac nije u prvom planu.

Unatoč svemu, poručuju da ih ovaj događaj neće zaustaviti te da će "biti još jači i bolji". Dodaju i da sada umjesto ukradene drvene kasice koriste drugu, veću kasicu. Udruga Sindrom Down 21 Split je neprofitna, humanitarna udruga sa sjedištem u Splitu koja okuplja osobe sa sindromom Down, njihovu djecu i obitelji, s ciljem poboljšanja kvalitete njihova života i poticanja njihove pune uključenosti u društvo.

Udruga djeluje kroz: pružanje podrške djeci i odraslima sa sindromom Down te njihovim obiteljima, provođenje edukativnih, rehabilitacijskih i socijalnih programa, poticanje inkluzije u obrazovanju, zapošljavanju i svakodnevnom životu i senzibiliziranje javnosti i podizanje svijesti o pravima i mogućnostima osoba sa sindromom Down.