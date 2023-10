VIDEO KOJI SLAMA SRCA Otac saznao da mu je Hamas ubio kćer (8), njegova reakcija obilazi svijet: "To je bila najbolja vijest!"

CNN-ova novinarka Clarissa Ward razgovarala je s ocem koji je ostao bez svoga bogatstva - svoga djeteta. Njegovu osmogodišnju kćer ubili su pripadnici Hamasa.

Njegova kći Emily boravila je kod susjeda u naselju, oko tri milje od granice s Gazom u vrijeme opsade. "Ne radi to često. Nažalost, te noći otišla je spavati k svojoj prijateljici", kazao je otac Thomas Hand.

Dvanaest sati Hand nije mogao napustiti svoju kuću i provjeriti Emily - dok je Hamas išao od vrata do vrata i pucao na njegove susjede.

"Razmišljam - izraelska vojska uskoro će biti ovdje, samo izdrži još malo. Ali čekanje je trajalo sve duže i duže", rekao je Hand.

Riječi koje je shrvani Hand izgovorio ubrzo su se počele globalno širiti. Sa srećom je dočekao vijest da mu je dijete ubijeno. "Samo su rekli: 'Pronašli smo Emily, mrtva je', a ja sam rekao ushićeno 'Da'. Nasmiješio sam se jer je to bila najbolja vijest od svih mogućih koje postoje", prisjetio se za CNN.

"Ili je bila mrtva ili u Gazi. A ako znate išta o tome što rade ljudima u Gazi - to je gore od smrti. Tamo nema hrane, vode. Bila bi užasno preplašena svake minute, svakoga sata, dana i mogućih godina koje dolaze. Smrt je bila blagoslov. Apsolutni blagoslov", zaključio je slomljeni otac kroz suze.

