VIDEO Klub iz Dalmacije objavio šokantnu snimku. Ozlijedio se jedan od najboljih igrača: "Nama preostaje nadati se najboljem"

Derbi susret između Mladosti iz Ždralova i Jadrana Luka Ploče, odigran u petak, završio je bez pobjednika i bez pogodaka – 0:0. Ipak, rezultat je u redovima kluba iz Ploča ostao u sjeni ozljede Nikole Marića, jednog od najboljih igrača Jadrana LP, koji je morao napustiti teren već u 22. minuti.

Informaciju o njegovoj ozljedi objavio je Jadran Luka Ploče, koji se o svemu oglasio nakon utakmice.

Marić izašao već u 22. minuti

Kako je objavio pločanski klub, Marić je zbog ozljede bio prisiljen rano završiti nastup u važnom gostujućem ogledu protiv Mladosti. Njegov izlazak s travnjaka svakako je bio udarac za Jadran LP, koji je do kraja susreta morao nastaviti bez jednog od svojih ključnih igrača.

U objavi Jadrana Luka Ploče navodi se kako je riječ o situaciji koja je sigurno utjecala i na tijek same utakmice.

U Pločama čekaju nove informacije

Iz Jadrana LP poručili su da više informacija o težini ozljede očekuju tijekom sutrašnjeg dana, uz nadu da se ne radi o težem problemu.

"U 22. minuti derbija protiv Mladosti u Ždralovima ostali smo bez Nikole Marića, koji je morao napustiti teren zbog ozljede. Situacija koja je sigurno utjecala i na tijek utakmice, a nama ostaje nadati se najboljem. Više informacija očekujemo tijekom sutrašnjeg dana. Nadamo se da nije riječ o težoj ozljedi i da će se Mara što prije vratiti na teren", objavio je Jadran Luka Ploče. U klubu iz Ploča sada se nadaju dobrim vijestima i brzom povratku svog ponajboljeg igrača. S obzirom na Marićevu važnost u igri Jadrana LP, njegov eventualni izostanak sigurno bi bio veliki hendikep za momčad u nastavku sezone.