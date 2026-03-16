VIDEO Je li pet eura previše za kavu? Splićani ne gledaju cijenu: “Da bi kolko god triba!”

U gradu u kojem se kava ispija satima, čini se da nitko više i ne gleda cijenu. Nekad je bila pet kuna, a danas je ponegdje i pet eura. Unatoč tome, štekati su puni.

U jednom od kafića na novouređenoj šetnici na Žnjanu, primjerice, pet eura stoji dupli espresso, kao i ledena kava, dok su ostale vrste ovog omiljenog napitka blizu tri eura. Ili nešto više, ako izbjegavate kofein ili kravlje mlijeko.

Dok jedni smatraju da su tri do četiri eura već na granici, drugi kažu da se zbog pogleda i lokacije takva cijena ipak isplati – makar ne svaki dan.

U Splitu, kad je riječ o kavi, nema brontulanja jer, na kraju krajeva - 'ko to more platit!

Kako nam je i rekao jedan momak: "Da’ bi kol'ko god triba!"