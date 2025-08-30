VIDEO I nebo plače: Zasvirale vatrogasne sirene diljem zemlje u čast poginulima na Kornatima

U cijeloj Hrvatskoj u 15:25 oglasile su se vatrogasne sirene.

U svim vatrogasnim postrojbama JVP-a, DVD-a i IVP-a u 15:25 upalile su se sirene na 60 sekundi kako bi vatrogasci odali počast stradalim kolegama na Velikom Kornatu.

Dobili smo snimku iz Podstrane. Pogledajte.

Na Kornatima je živote izgubilo 12 vatrogasaca. Dino Klarić, Ivan Marinović, Marinko Knežević, Gabrijel Skočić, Karlo Ševerdija, Hrvoje Strikoman, Ante Juričev Mikulin, Ivica Crvelin, Ante Crvelin, Tomislav Crvelin, Josip Lučić i Marko Stančić. Šestorica su poginula na mjestu događaja, a ostali su prevezeni u obližnje bolnice u Zadru i Splitu, zatim i u Zagreb, ali ubrzo su preminuli od teških opeklina.

Preživio je tek jedan vatrogasac - Frane Lučić. No teško je ozlijeđen, a do potpunog oporavka još uvijek nije došlo. Jednom prilikom je rekao da bi najradije da je i on stradao s kolegama na Velikom Kornatu.