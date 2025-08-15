VIDEO Građani u Srbiji prekinuli koncert Jelene Karleuše, policija je ispratila do auta

Nakon što su građani ušli na koncert Jelene Karleuše u Loznici u Srbiji, njen nastup je ranije završen.

Pjevačica Jelena Karleuša večeras od 21 sat imala je zakazan koncert na platou ispred stadiona "Lagator" u Loznici.

Aktivisti „Ne damo Jadar” i okupljeni građani uspjeli su ući na koncert Jelene Karleuše, protiv čijeg su gostovanja u ovom gradu izrazili nezadovoljstvo.

Građani prekinuli koncert Jelene Karleuše, koju je evakuisala policija. pic.twitter.com/UCH64IJbes — Ćutanje nije zlato (@nije_zlato) August 15, 2025

Policija ju je ispratila do automobila dok su građani dobacivali pogrdne riječi.

Tvrde da je situacija napeta i da je na njih bačen suzavac, piše N1.