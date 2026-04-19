VIDEO Golema psina ponovno u Jadranu: Mirno plivala među brodicama

Golema psina, koja je već nekoliko puta uočena u okolici Pule, ponovno je izazvala pažnju javnosti nakon što je danas mirno plivala u blizini Puntižele, između usidrenih brodica s kojih se pecalo. Snimku iz Štinjana poslao je čitatelj, a sve je objavljeno na Facebook stranici Istra 24.

Impresivna po veličini, ali nije opasna za ljude

Iako svojim izgledom i veličinom može djelovati zastrašujuće, golema psina nije opasna za čovjeka. Riječ je o vrsti koja se hrani planktonom, filtrirajući more širom otvorenih usta, zbog čega njezina pojava, koliko god bila dojmljiva, ne predstavlja prijetnju kupačima ni ribarima.

Susret s ovom rijetkom i fascinantnom morskom životinjom zasigurno je prizor koji se ne viđa često. Upravo zato, ako budete imali sreću vidjeti golemu psinu u moru, preporuka je da je ne uznemiravate i da joj omogućite nesmetano kretanje.

Sve je objavljeno na Facebook stranici Istra 24

Podsjetimo, snimka i informacija o novom viđenju goleme psine kod Štinjana objavljene su na Facebook stranici Istra 24, gdje su već ranije zabilježene objave o njezinu pojavljivanju u okolici Pule.