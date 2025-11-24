VIDEO Fruk davao izjavu, a onda mu se iza leđa pojavio Rebić. Sve su snimile kamere, a evo što se onda dogodilo

Rijeka je u subotu uvjerljivo slavila protiv Hajduka s 5:0 u okviru 14. kola SuperSport HNL-a. Aktualni prvaci Hrvatske upisali su najuvjerljiviju pobjedu u povijesti Jadranskog derbija, a ključni čovjek susreta bio je Toni Fruk. Reprezentativac Hrvatske već je u prvom poluvremenu postigao hat-trick i praktički riješio utakmicu, dok su u nastavku konačni rezultat zapečatili Samuele Vignato i Luka Menalo.

Nakon utakmice Fruk je došao u miks-zonu dati izjave medijima. U trenutku dok je odgovarao na pitanja, iza njega je prošao Hajdukov krilni napadač Ante Rebić na putu prema izlazu i klupskom autobusu.

Unatoč teškom porazu, Rebić je pokazao sportski duh. Prišao je Fruku, potapšao ga po ramenu i kratko mu čestitao na sjajnoj partiji. Fruk mu je zahvalio i uzvratio željama za sreću u nastavku sezone. Cijeli trenutak zabilježile su kamere Avaza.