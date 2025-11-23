VIDEO Filip Jurišić postao prvak Hrvatske i sanja novu Olimpijadu!

Jedriličar splitskog Mornara, Hvaranin, Filip Jurišić, prvak je je Hrvatske u klasi ILCA 7! Titulu je u nedjelju osvojio u Opatiji nakon što prva dva dana prvenstva Hrvatske vremenski uvjeti nisu bili povoljni za jedrenje.

U video poruci je opisao borbu za tituli i najavio kako već sutra putuje u Portugal na pripreme, jer glavni cilj su mu Olimpijske igra u Los Angelesu 2028. godine. Filip Jurišić Hrvatsku je predstavljao i na prošlim Olimpijskim igrama u Parizu.

