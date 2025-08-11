VIDEO: Evo što se dogodi kada tijekom vožnje aktivirate elektroničku parkirnu kočnicu

Jeste li se ikada zapitali što bi se dogodilo kad biste tijekom vožnje povukli gumb elektroničke parkirne kočnice? Iako zvuči kao potencijalno opasna situacija, moderni automobili imaju sigurnosne sustave koji sprječavaju gubitak kontrole, piše Carscoops. No, važno je naglasiti – ovakve eksperimente nikako ne treba izvoditi na javnim cestama.

Kako bi pokazali što se zaista događa, skupina njemačkih policajaca odlučila je testirati ovu funkciju na službenom vozilu. Rezultat je bio iznenađujuće kontroliran – aktiviranjem elektroničke parkirne kočnice u vožnji, uključile su se sve četiri kočnice uz podršku ABS sustava, što je omogućilo brzo i sigurno zaustavljanje.

Različiti rezultati na različitim modelima

Ovakvi testovi nisu novost. Popularni ruski YouTube kanal Garage 54 prošle je godine isprobao istu stvar na nekoliko novih kineskih modela te na BMW-u serije 5. Dok su svi automobili stali bez gubitka kontrole, BMW-u je trebalo nešto više vremena, vjerojatno zbog izostanka potpune aktivacije ABS-a.

Još 2019. godine, američki YouTuber Cleetus McFarland testirao je svoj Chevrolet Corvette C7, koji se također zaustavio sigurno i bez proklizavanja.

Zašto je ova funkcija važna?

Osim iz čiste znatiželje, elektronička parkirna kočnica može imati i vrlo praktičnu primjenu. Njemački policajci istaknuli su scenarij u kojem vozač zaspi ili mu pozli za volanom – suvozač tada može jednostavno povući gumb i sigurno zaustaviti automobil.

Klasična mehanička ručna kočnica u takvoj bi situaciji bila znatno rizičnija, jer bi najčešće blokirala samo stražnje kotače, bez pomoći ABS-a, što bi lako moglo dovesti do zanošenja ili prevrtanja vozila.