VIDEO Dvije žene ostavile vrećicu sa sedam psića. Uginuli su

U popodnevnim satima Nove godine, u četvrtak, dvije ženske osobe su u Lukavcu, mjestu pored Velike Gorice, na parkiralištu ostavile vrećicu sa sedam štenaca koji su nedugo nakon uginuli od gušenja i smrzavanja. Na društvenim je mrežama objavljena snimka s obližnje zgrade.

Kako se vidi na snimci, dvije zasad nepoznate žene izlaze iz Bolt taksija, a jedna od njih pritom nosi vrećicu koju su ostavile na parkiralištu i otišle. “Možemo potvrditi kako smo 2.1. zaprimili dojavu. Utvrđujemo sve okolnosti”, kazali su za 24sata iz policije.

Video pogledajte ovdje.