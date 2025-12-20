VIDEO Duško Kuliš oduševio publiku na prepunoj Gradini

Sinoć je Gradina bila ispunjena glazbom i odličnim raspoloženjem zahvaljujući nastupu legendarnog pjevača Duško Kuliš. Publika je uglas pjevala njegove najveće hitove, među kojima su „Suzo moja Suzana“, „Ustaj sine“ i „Ti meni lažeš sve“, koji su atmosferu doveli do vrhunca.

Prostor je bio ispunjen do posljednjeg mjesta, a energija publike i izvođača još je jednom potvrdila zašto se Kuliševi nastupi smatraju pravim glazbenim doživljajem. Večer na Gradini protekla je u znaku dobre zabave i emocija, o kojima će se, sudeći prema reakcijama posjetitelja, još dugo pričati.

Program se nastavlja već večeras, kada na pozornicu stiže Maja Šuput, a organizatori najavljuju još jednu večer ispunjenu plesom, hitovima i nezaboravnom atmosferom.



