VIDEO Dupini su danas oduševili sve na rivi u Strožancu, no jedan muškarac napravio je nešto nedozvoljeno

Danas poslijepodne brojni kupači i šetači na potezu između Stobreča i Strožanca imali su priliku svjedočiti nesvakidašnjem prizoru – svega nekoliko desetaka metara od obale pojavio se dupin.

Ove morske životinje, koje se nerijetko mogu vidjeti na otvorenijem dijelu Jadrana, rijetko prilaze toliko blizu obali, pa je njihova pojava izazvala oduševljenje svih prisutnih. Dupin je mirno plivao uz obalu, a u jednom trenutku je i izronio te napravio karakterističan skok, što je dodatno razveselilo promatrače.

Ipak, jedan muškarac na jet skiju napravio je nešto što je apsolutno zabranjeno. Približavao se dupinima u namjeri da ih snimi. Ove životinje zaštićene su zakonom i zabranjeno ih je uznemiravati.

Dupini su u Jadranu zaštićena vrsta, a njihova prisutnost najčešće ukazuje na čisto i zdravo more. Današnji prizor tako je podsjetio na bogatstvo i ljepotu morskog svijeta kojim je Dalmacija okružena.