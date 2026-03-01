VIDEO Dubai je sablasno prazan

Dubai je u nedjelju bio gotovo neprepoznatljiv. U jeku turističke sezone, kada su gradske plaže, hoteli i trgovački centri inače prepuni, grad je djelovao sablasno tiho. Autoceste su bile gotovo prazne, a na nebu nije bilo uobičajenog gustog zračnog prometa. Dubai Marina, poznata po luksuznim jahtama i noćnom životu, ostala je bez uobičajene vreve.

Grad je naglo utihnuo nakon iranskih napada koji su pogodili regiju, piše CNN.

Mnogi stanovnici kažu da ih prizori podsjećaju na razdoblje pandemije koronavirusa, kada je jedno od najprometnijih svjetskih čvorišta praktički stalo. Škole su ponovno prešle na online nastavu, a brojne obitelji odlučile su ostati u svojim domovima.

"The city seems deserted, the beaches are empty": Russian tourists show the current situation in Dubai It’s empty not only on the beach, but also in the city — there are only a few cars on the roads, and no people on the streets. According to eyewitnesses, something explodes… pic.twitter.com/zQK8Fm05wY — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2026

– Osjećaj je kao u vrijeme covida. Tiho je, sunčano, čuju se ptice, a nema buke prometa ni zrakoplova – rekao je za CNN snimatelj Paul Devitt iz Abu Dhabija.

Dio građana pohrlio je u supermarkete kako bi se opskrbio osnovnim namirnicama, dok su aplikacije za dostavu bilježile kašnjenja zbog naglog rasta potražnje. Kvartovi koji su inače živi do kasno u noć ostali su gotovo potpuno prazni.

Zbog zatvaranja zračnog prostora Ujedinjenih Arapskih Emirata, dio stanovnika potražio je sigurnije dijelove zemlje. U Hatti, blizu granice s Omanom, jedan je hotel svoju konferencijsku dvoranu pretvorio u improvizirano sklonište za turiste koji su se odjavili, ali nisu mogli napustiti zemlju. Neki su ondje sklonili obitelji iz dijelova Dubaija koji su bili meta napada.

Drugi su pokušali prijeći u Oman, koji u subotu nije bio pogođen napadima, no omanske vlasti u nedjelju su izvijestile da su dva drona ciljala jednu luku.

Dubai, grad poznat po sigurnosti i stabilnosti, nema javna skloništa. Mnogi su zato noć sa subote na nedjelju proveli u podzemnim garažama, pokušavajući zaštititi djecu od zvukova eksplozija koje su odjekivale.

Neki roditelji su mališanima govorili da je riječ o ramazanskom vatrometu ili tradicionalnim topovima koji se ispaljuju za vrijeme iftara, ne bi li ih barem privremeno umirili.