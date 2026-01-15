VIDEO Dron eksplodirao pored čistačice, a svi pričaju o njezinoj reakciji

Ruski dron eksplodirao je u srijedu na dječjem igralištu u Lavovu, a društvenim mrežama proširila se snimka reakcije komunalne čistačice koja se u tom trenutku nalazila u blizini.

Dron tipa Shahed eksplodirao je prilikom slijetanja tijekom zračne uzbune. U blizini mjesta udara bila je i 59-godišnja komunalna radnica Olha.

Nakon eksplozije nastavila je čistiti snijeg, a njezina reakcija ubrzo je postala viralna.

"Moja kolegica i ja bile smo tamo. Čistila sam autobusno stajalište. Nisam znala da će nešto doletjeti. Onda su nam rekli da bježimo i letjelo je izravno iznad naših glava. Čula se tupa, ali vrlo glasna eksplozija", ispričala je Olha, prenosi ukrajinska Pravda.

"Pomislila sam da je riječ o mini, ali policajac mi je rekao da je bio dron", dodala je.

Nakon incidenta nazvao ju je gradonačelnik Lavova Andrij Sadovi kako bi provjerio kako se osjeća.

"Ne znam trebam li vam zahvaliti ili vas ukoriti. Vaša današnja hrabrost impresionirala je cijelu Ukrajinu", poručio je i upozorio da se tijekom zračnih uzbuna treba skloniti na sigurno, piše Dnevnik.hr.