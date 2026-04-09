VIDEO Dramatične scene na WRC-u u Hrvatskoj: Silovit udarac raznio automobil

Hrvatska od četvrtka ponovno postaje središte svjetskog relija – na rasporedu je WRC, koji okuplja najbolje vozače današnjice i donosi atraktivne brzinske ispite diljem zemlje. No, uoči samog početka natjecanja, pažnju je privukla teška nesreća u jednoj od nižih kategorija.

Tijekom nastupa u WRC3 konkurenciji vozač momčadi Leandro Lemos Motorsports izletio je sa staze u zavoju i potpuno razbio svoj Ford Fiesta. Automobil je pritom pretrpio velika oštećenja, a od siline udarca otpali su i kotači.

Fotografije havarije ubrzo su se proširile među ljubiteljima relija, no najvažnija vijest je da je vozač prošao bez težih ozljeda.

Nesreće nisu rijetkost

Izlijetanja i nesreće sastavni su dio relija, no zahvaljujući visokoj razini sigurnosti, vozači u većini slučajeva izlaze bez ozbiljnijih posljedica. Ipak, ovaj sport pamti i tragične trenutke.

Jedan od njih dogodio se upravo u Hrvatskoj 2023. godine, kada je na testiranju poginuo irski vozač i član Hyundai momčadi Craig Breen (33). Do nesreće je došlo na dionici između Starog Golubovca i Lobora, gdje je njegov automobil sletio s ceste i udario u drvenu ogradu. Suvozač u toj nesreći nije bio teže ozlijeđen.