Čak 11 požara u Splitu u jednom danu: Vatrogasci intervenirali od Bačvica do Kmana

Vatrogasci na području Splitsko-dalmatinske županije imali su niz intervencija tijekom protekla 24 sata. Prema informaciji Županijskog vatrogasnog operativnog centra, najviše posla imali su splitski vatrogasci, koji su izlazili na požare trave, niskog raslinja, kanti za smeće, kontejnera, ali i na nekoliko izvida po dojavama građana.

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita tijekom dana zabilježila je 11 intervencija. Već u 10:24 sati gasili su požar trave i maslina na području Gospe od Karmela. Na intervenciji su sudjelovali JVP Split s jednim vozilom i tri vatrogasca te DVD Žrnovnica, također s jednim vozilom i tri vatrogasca.

U 11:18 sati splitski vatrogasci intervenirali su zbog požara kanti za smeće u Ulici Mejaši, a samo dvadesetak minuta kasnije, u 11:42 sati, gasili su požar kontejnera u Pazdigradskoj ulici.

Tijekom poslijepodneva zabilježene su i dojave koje su zahtijevale izvid. U 13:22 sati vatrogasci su izašli u Dubrovačku ulicu zbog dojave da se u zgradi osjeti miris plina, a u 15:53 sati intervenirali su u Ulici Sedam Kaštela po dojavi da se dimi iz zgrade. U oba slučaja na teren je izašlo po šest vatrogasaca s jednim vozilom.

U 14:53 sati JVP Split gasio je požar trave i niskog raslinja u Doverskoj ulici, a u 15:51 sati imali su tehničku intervenciju otvaranja stana na Poljani kneza Trpimira.

Večernji sati donijeli su nove požare na otvorenom. U 18:32 sati vatrogasci su intervenirali zbog požara pružnog praga na Katalinića prilazu, u 19:45 sati gasili su požar trave u Tijardovićevoj ulici, a u 20:57 sati požar trave u Ulici Dinka Šimunovića, kod OŠ Trstenik. Posljednja evidentirana splitska intervencija bila je u 22:17 sati, kada je gorjela trava u Benkovačkoj ulici, kod OŠ Kman-Kocunar.

Osim JVP-a Split, intervenirali su i pripadnici DVD-a Split. U 10:57 sati gasili su požar trave kod OŠ Blatine-Škrape, u 10:59 sati požar kante za smeće u Teslinoj ulici, a u 11:57 sati požar kante za smeće na plaži Bačvice. U sve tri intervencije sudjelovalo je po jedno vozilo i tri vatrogasca.

Na širem području županije najznačajniji događaj bio je požar otvorenog prostora na području Sućuraj - Bogomolje na Hvaru, koji je dojavljen još 11. lipnja u 19:09 sati. Na intervenciji su sudjelovali DVD Hvar s dva vozila i sedam vatrogasaca, DVD Stari Grad s jednim vozilom i tri vatrogasca, DVD Jelsa s dva vozila i šest vatrogasaca te DVD Sućuraj s tri vozila i šest vatrogasaca.

Požar je lokaliziran istog dana u 23:30 sati, nakon čega su vatrogasne snage ostale na sanaciji požarišta tijekom noći. Požar je ugašen 12. lipnja u 12 sati, a izgorjelo je 10 hektara trave i niskog raslinja.

Zabilježene su i manje intervencije u Klisu i Dugopolju. U Klisu je u 10:45 sati gorjela trava na površini od oko 50 četvornih metara, a intervenirali su pripadnici DVD-a Klis s jednim vozilom i tri vatrogasca. U Dugopolju je u 17:22 sati izbio požar trave, pri čemu je opožarena površina od oko 400 četvornih metara. Na teren je izašao DVD Dugopolje s jednim vozilom i dva vatrogasca, a požar je ugašen u 17:45 sati.

Prema dostupnim informacijama, tijekom ovih intervencija najčešće su gorjeli trava, nisko raslinje i otpad, što ponovno pokazuje koliko se brzo i manje vatre mogu pretvoriti u ozbiljan posao za vatrogasne službe u ljetnim mjesecima.