VIDEO Donirao je tenisice s GPS praćenjem Crvenom križu, nije mogao vjerovati gdje su završile: "Preostala je samo jedna opcija..."

Njemački TikToker pokrenuo je zanimljiv eksperiment kako bi otkrio kamo zapravo odlazi odjeća i obuća donirana Crvenom križu. Rezultati su ga poprilično iznenadili, što je pokazao i u videu objavljenom na ovoj poznatoj društvenoj mreži, a koji se uskoro proširio Internetom.

U uvodu svog videa objašnjava kako je u par tenisica koje je donirao ubacio GPS uređaj, a zatim ih odložio u jedan od kontejnera za donacije u Münchenu. Na njegovo iznenađenje, obuća je stigla na novu lokaciju znatno brže nego što je očekivao, prevalivši gotovo 800 kilometara. Patike su išle preko Zagreba sve do Bosne i Hercegovine, točnije, do second hand trgovine u Cazinu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Nisam mogao vjerovati, sve se dogodilo u samo pet dana. Ostalo mi je samo jedno: sam otići tamo i uvjeriti se", kaže TikToker, koji se zatim uputio prema BiH kako bi osobno provjerio gdje je završila njegova donacija.

Doletio je u Hrvatsku, unajmio automobil i odvezao se do Cazina, grada blizu granice. U trgovini je bez sumnje prepoznao vlastite tenisice koje su bile izložene za prodaju po cijeni od 20 konvertibilnih maraka (oko 10 eura).

Zanimalo ga je odakle dolazi roba, a prodavačica mu je odgovorila da je uvoze iz Njemačke. "Vlasnik trgovine je iz BiH, ali živi u Njemačkoj. On nam donosi odjeću", dodala je.

Na kraju je otkupio vlastite tenisice, a cijeli slučaj ostavio mu je više pitanja nego odgovora. "Donirao sam ih Crvenom križu u Njemačkoj, a sad su 800 kilometara dalje, prodaju se kao obična roba bez ikakve naznake da je riječ o donaciji. Poslali smo upit Crvenom križu, ali zasad nismo dobili nikakav odgovor", zaključio je u svom videu.

View this post on Instagram A post shared by @neka_to_bude_100posto_jezerski

"Stvar je zapravo prilično jednostavna i nema govora o prevari. Crveni križ prikuplja odjeću i obuću s područja na kojem živi oko 700 milijuna ljudi. Količine donirane robe su goleme, a većina na kraju završi u Africi. No, transport takve robe do Afrike također ima svoju cijenu.

Kako bi pokrili troškove prijevoza, dio prikupljene odjeće se prodaje u velikim balama — po nekoliko kubičnih metara — bez da kupci imaju mogućnost prethodnog pregleda sadržaja. Cijena takvih bala je relativno niska (nekada je iznosila oko 30 eura).

Nakon kupnje, roba se sortira: ono što nije nosivo ide u otpad ili se koristi kao krpe, dok se ono što je očuvano preprodaje u second hand trgovinama. Novac dobiven na taj način Crveni križ koristi za financiranje transporta ostatka donacija.

Tiktoker je sve to mogao provjeriti direktno s Crvenim križem, ali ovako ostavlja prostor za neutemeljene optužbe o korupciji. Čini se da mu je cilj više bio izazvati sumnju, nego stvarno doći do pune istine", dao je mogući odgovor netko u komentarima.