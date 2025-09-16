VIDEO Detonirana bomba tik uz obalu dalmatinskog otoka, pogledajte trenutak eksplozije

Jučer je u moru uz otok Palagruža, na temelju prethodno dobivene informacije da je na oko devet metara dubine, uočena aviobomba najvjerojatnije zaostala iz Drugog svjetskog rata. Na teren su policijskim plovilom došli policijski službenici specijaliziranog tima Jedinice specijalne i interventne policije - protueksplozijski ronitelj kako bi na siguran način uklonili eksplozivno sredstvo iz mora, objavila je policija.

Preliminarnim pregledom utvrđeno je da nije moguće sigurno izmještanje, radi čega je donesena odluka da se bomba uništi. Policijski službenici - protueksplozijski ronioci JSIP Split u 15:15 sati kontroliranom eksplozijom uništili su bombu na poziciji pronalaska. Tijekom eksplozije nije bilo nikakvih oštećenja.

Specijalizirani tim za podvodne opasnosti

Protueksplozijski ronitelji u Splitu dio su specijalnih policijskih struktura. Surađuju s jedinicama za protueksplozijsku zaštitu, imaju ronilačke kapacitete i opremu za intervencije pod vodom. Njihove operacije uključuju pronalazak, uklanjanje i/ili neutralizaciju eksploziva (mina, protubrodskih mina). Uloga im je i preventivna - pregledi, provjere objekata, suradnja u osiguranju javnih okupljanja te pružanje pomoći ostalim policijskim jedinicama kad treba roniti ili raditi pod vodom.

Riječ je o policijskim službenicima koji uz ronilačke vještine su specijalizirani za rad s minsko-eksplozivnim sredstvima, što znači da im se povjerava obavljanje najsloženijih zadaća kao što su pronalazak i izuzimanje eksplozivnih naprava pod vodom (mine, bombe, granate), uništavanje ili neutralizacija tih sredstava, ronilačke intervencije u spašavanju, pronalazak nestalih osoba pod vodom, ali i podrška u protueksplozijskim pregledima te sigurnosti javnih događanja, osiguravajući da okolnosti budu sigurne kada je u pitanju prisutnost minsko-eksplozivnih sredstava u vodi ili na obali.

