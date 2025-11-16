VIDEO Detalji stravičnog ubojstva u Mostaru: Žena bježala od muža. Sustigao je i ubio

Nogometni sudac ubio je suprugu u Mostaru oko 18 sati. Svirepo ubojstvo se dogodilo na Trgu Ivana Krndelja. Nesretna žena bježala je od ubojice, uspjela pobjeći u kafić i nazvati policiju, međutim ubojica ju je sustigao i presudio joj.

Pokušao je presuditi i sebi, no pištolj je zakočio, a policija je došla na mjesto događaja i uhitila ga, piše Večernji.ba.

Dodaju da se radi o nogometnom sudcu koji je nedavno prijavio pištolj, a trebao mu je, kako je rekao, iz sigurnosnih razloga jer je dobivao prijetnje jer je nogometni sudac. Izvor Večernji.ba ističe da se radi o ubojstvu s predumišljajem.

Neslužbeno se također navodi da je nakon ubojstva pokušao počiniti samoubojstvo, no metak se navodno zaglavio u cijevi. #Mostar pic.twitter.com/aFWhetgwcF — Bljesak.info (@Bljesak) November 16, 2025