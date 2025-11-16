VIDEO Detalji stravičnog ubojstva u Mostaru: Žena bježala od muža. Sustigao je i ubio

Close Menu

Nogometni sudac ubio je suprugu u Mostaru oko 18 sati. Svirepo ubojstvo se dogodilo na Trgu Ivana Krndelja. Nesretna žena bježala je od ubojice, uspjela pobjeći u kafić i nazvati policiju, međutim ubojica ju je sustigao i presudio joj.

 

Pokušao je presuditi i sebi, no pištolj je zakočio, a policija je došla na mjesto događaja i uhitila ga, piše Večernji.ba.

Dodaju da se radi o nogometnom sudcu koji je nedavno prijavio pištolj, a trebao mu je, kako je rekao, iz sigurnosnih razloga jer je dobivao prijetnje jer je nogometni sudac. Izvor Večernji.ba ističe da se radi o ubojstvu s predumišljajem.

Užas u Mostaru: Muškarac ubio ženu. Odmah su ga uhitili...

