VIDEO Čim je provirilo sunce, Splićani se bacili u more: evo kako izgleda prosinački kupanjac

Dok se jedni griju na suncu, drugi se kupaju u moru. Prosinačko sunce izmamilo je Splićane vani i pokazalo da ni zima nije prepreka za kupanje. Temperatura mora i zraka iznosila je oko 15 stupnjeva, no u Dalmaciji je danas bilo i do 17 stupnjeva, što je za mnoge bio sasvim dovoljan razlog za izlazak na plažu.

Prvog pravog zimskog dana ove godine živa se na razne načine. Firule bile su pune ljudi koji su šetali, sjedili na klupama i upijali sunčeve zrake, dok se nekolicina odlučila na dodatno osvježenje – kupanje u moru.

Iako su temperature primjerenije toploj jakni nego kupaćem kostimu, za najhrabrije je vedar i suncem okupan dan bio sasvim dovoljan razlog za ulazak u more. Dok su prolaznici promatrali prizor s dozom čuđenja i osmijeha, kupači su kratko boravili u vodi, potvrđujući da je za Splićane sunce često jače od kalendara.