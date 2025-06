VIDEO Broj mrtvih u školi se popeo na 10, objavljene su i prve snimke

Prema prvim izvješćima, u školi u Grazu oko 10 sati dogodila se pucnjava. Najmanje je devet mrtvih, uključujući napadača. Dvoznamenkasti je broj teško ozlijeđenih. Napad se dogodio u školi BORG Dreierschützengasse.

Na terenu su brojne snage policije i Hitne pomoći.

Područje oko škole je ograđeno, javni prijevoz je preusmjeren, a u svim ulicama oko škole BORG-a patrolira policija.

Štajerska policija smatra situaciju sigurnom: "Ne očekuje se daljnja opasnost." Policija vjeruje da je napad izveo usamljeni počinitelj. Vjeruje se da je počinitelj bivši učenik koji je navodno otvorio vatru u dvije učionice. Državni ured kriminalističke policije pokrenuo je istragu i traga za motivom.

Ein Video vom Spezialkommando in der Schule in Österreich in Graz bei der Evakuierung der Schule nachdem 8 Menschen bei einem Amoklauf getötet worden sind und zahlreiche Verletzte.#Amoklauf #Schule#Österreich#Tote #Spezialkommando #Großeinsatz #Graz#School #shooting… pic.twitter.com/es77Wd9xhv

