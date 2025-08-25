VIDEO Branitelji u Benkovcu prosvjeduju protiv otkazanog festivala: "Ovako se moramo ponašati"

Unatoč otkazivanju festivala Nosi se, u Benkovcu se večeras ponovno održalo okupljanje branitelja. Na Trgu dr. Franje Tuđmana okupilo se više od dvjesto prosvjednika koji su se prije prosvjeda "zagrijavali" u obližnjem ugostiteljskom objektu uz Thompsonove pjesme, piše Zadarski.hr.

"Festival se neće održati, ali mi hoćemo naš prosvjed kako bismo poslali poruku javnosti"

Koji je razlog ponovnog okupljanja branitelja kada je festival Nosi se otkazan, prije početka prosvjeda pitali su novinari Nediljka Gendu, predsjednika gradskog ogranka Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Benkovac, predvodnika prosvjednika.

"Festival se neće održati, ali mi hoćemo naš prosvjed kako bismo poslali poruku javnosti da do kraja čvrsto stojimo u našem stavu: Oliver Frljić sa svojim suradnicima nije dobrodošao u grad Benkovac s takvim predstavama koje oni organiziraju", kazao je Genda dodajući kako je Domovinski rat svetinja u Benkovcu.

Genda je tražio pljesak za gradonačelnika Benkovca i "našu hrvatsku policiju". Hrvatska je, rekao, nastala na temeljima hrvatskih branitelja. "Ovako se moramo ponašati", rekao je.

Petorica branitelja zaradila su prekršajne prijave

Pokazao je prstom i rekao: "Tu se trebala održati predstava. Fala milom dragom Bogu, ljudi su bili razumni i odustali su", rekao je.

"Spremni smo kako 1991., tako i 2025.", rekao je.

Skupina branitelja u petak navečer prosvjedovala je zbog otvaranja festivala Nosi se koji se bavi temama dekonstrukcije rata i nasilja te promicanjem nenasilja, solidarnosti i pluralizma. Tom su prilikom branitelji verbalno napali i novinarku iz Benkovca Melitu Vrsaljko, a jedan od sudionika prosvjeda ju je i udario po ruci pokušavajući joj zabraniti da snima okupljene prosvjednike.

Zbog verbalnog ispada na novinarku, petorica branitelja zaradila su prekršajne prijave iz domene remećenja javnog reda i mira te zabranu približavanja novinarki.