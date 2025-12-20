VIDEO Advent u Solinu: Kuliš zapjevao pred prepunom Gradinom, večeras stiže Maja Šuput

Sinoć je u sklopu Adventa u Solinu Gradina bila ispunjena do posljednjeg mjesta, a publiku je zabavljao legendarni Duško Kuliš. U odličnoj atmosferi i uz brojne hitove, koncert je protekao u znaku zajedništva, pjesme i dobrog raspoloženja.

Publika je s oduševljenjem pjevala uz bezvremenske pjesme poput „Suzo moja Suzana“, „Ustaj sine“ i „Ti meni lažeš sve“, a energija na Gradini rasla je iz pjesme u pjesmu. Nastup Duška Kuliša još je jednom potvrdio njegov poseban odnos s publikom i status glazbene legende.

Adventski program u Solinu nastavlja se već večeras, kada na pozornicu stiže Maja Šuput, a organizatori najavljuju još jednu večer ispunjenu glazbom, plesom i odličnom atmosferom.

Solinska Gradina tako i ove godine potvrđuje status jednog od najživljih adventskih okupljališta u regiji, a bogat program nastavlja se i u narednim danima.