Veterani Jadrana 'nose' splitski vaterpolo u Dubai: Međunarodno gostovanje u siječnju

Veterani Vaterpolo kluba Jadran Split uskoro kreću na posebno međunarodno gostovanje – sredinom siječnja putuju u Dubai, gdje će odmjeriti snage s tamošnjim klubom Dubai Camels. Riječ je o nastavku inicijative kojom je u splitskom velikanu nedavno oformljena veteranska momčad, okupljajući generacije igrača koje su desetljećima gradile klupsku povijest.

Šetkina inicijativa okupila generacije

Ideja o pokretanju veteranskog pogona potekla je od sportskog direktora Jadrana Anđela Šetke, nekadašnjeg hrvatskog reprezentativca, svjetskog prvaka i olimpijskog viceprvaka. Inicijativa je među bivšim igračima dočekana s velikim entuzijazmom, a već u siječnju dobiva i konkretan međunarodni iskorak. Na poziv kluba Dubai Camels, Jadranovi veterani boravit će u Dubaiju od 13. do 19. siječnja te odigrati dvije prijateljske utakmice. Osim sportskog dijela, gostovanje nosi i snažnu simboličnu poruku – promicanje vaterpola kao mosta između različitih sredina, povezivanje kultura te razmjenu sportskih i životnih iskustava. U pripremi puta aktivno sudjeluju predsjednik veteranske momčadi Leopold Aljinović, bivši vratar Jadrana, i predsjednik Dubai Camelsa Mark Bullerwell. Od samog početka usklađivali su logističke i organizacijske detalje kako bi splitska ekipa mogla mirno otputovati i posvetiti se onome zbog čega i ide – sportu, druženju i afirmaciji kluba.

Potpora hrvatskog konzulata u Emiratima

Dolazak Jadranovih veterana s osobitim je zadovoljstvom pozdravio i generalni konzul Republike Hrvatske u Ujedinjenim Arapskim Emiratima Jasmin Devlić. Uputio je čestitke na pokretanju veteranske momčadi, pohvalivši inicijativu koja spaja sport i hrvatsku zajednicu u inozemstvu, te se odmah ponudio kao potpora, naglasivši da su vrata Konzulata otvorena sportašima koji promiču hrvatsko ime. Jadran je posljednje tri godine neupitni prvak Hrvatske, no ovim potezom pokazuje da klupski ponos ne staje samo na osvojenim titulama. Formiranjem veteranske momčadi Jadran potvrđuje brigu o bivšim igračima – ljudima koji su godinama nosili kapicu splitskog kluba i ostavili dubok trag u njegovoj tradiciji. Klub tako širi svoju ulogu izvan natjecateljskog rezultata, izvan sezone i bazena, gradeći cjelovitiju sportsku zajednicu.

Ovakve inicijative čuvaju kontinuitet klupskog identiteta, okupljaju generacije i jačaju osjećaj pripadnosti, dok istodobno prenose vrijednosti vaterpola na nove naraštaje. Međunarodno gostovanje u Dubaiju dodatna je prilika da se splitski vaterpolo predstavi novoj publici i osnaži ugled hrvatskog sporta na svjetskoj karti.