Veterani i antifašisti: "Dajemo punu podršku našem počasnom članu Jurici Pavičiću"

Udruga VEDRA – Veterani Domovinskog rata i antifašisti javno je osudila prijetnje upućene piscu i novinaru Jurici Pavičiću, nakon što se na pragu njegove kuće pojavila prijeteća poruka.

"Jurica Pavičić svojim se tekstovima, knjigama i javnim djelovanjem dokazao kao intelektualac koji misli svojom glavom, i nepogrešivo svojim analizama i romanima oslikava hrvatsku stvarnost. Jurica Pavičić je i osvjedočeni antifašist, i veteran Domovinskog rata, zbog čega i jest još od 2018. počasni član naše udruge", poručili su iz VEDRA-e.

Dodali su kako se poruka ispisana na njegovim vratima ne smije promatrati samo kao izolirani čin:

"Ne zavaravajmo se, nije ta poruka samo ono što u njoj piše, nego i mnogo više i opasnije. Njome se Jurici jasno poručuje 'pazi što radiš, znamo gdje živiš'. Samo zato što ne igra po onoj devizi 'naša država, naša pravila' koju su na kućnom pragu ispisali jednom drugom književniku."

Iz udruge naglašavaju kako je riječ o nasilničkom i prijetećem činu koji se dogodio "kukavički, noću i skrivečki, kako to takvi likovi jedino znaju i mogu".

"Pokažimo im da država nije njihova, nego sviju nas, demokratska i slobodna. A pravila neka drže za sebe", poručili su.

Na kraju priopćenja, VEDRA je izrazila punu solidarnost s Pavičićem te zatražila od institucija da reagiraju:

"Dajemo punu podršku našem počasnom članu Jurici Pavičiću, a od nadležnih tražimo da ga zaštiti od ovakvih ispada, jer time štite svih nas, demokraciju i Hrvatsku."