Verstappen slavio u Vegasu, Norris i Piastri diskvalificirani

Vozači McLarena i glavni kandidati za naslov prvaka Formule 1, Britanac Lando Norris i Australac Oscar Piastri, diskvalificirani su nakon Velike nagrade Las Vegasa u kojoj su zauzeli drugo i četvrto mjesto. Utvrđeno je da je dio njihovih bolida bio tanji od propisanog minimuma. Do svoje 69. pobjede u karijeri (i šeste ovogodišnje) došao je Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu.

Norris je tako ostao na 290 bodova, a Piastri na 266, koliko sad ima i Verstappen. Dvije utrke do kraja, borba za naslov je potpuno neizvjesna s obzirom da pobjeda donosi 25 bodova. U Dohi će se za tjedan dana voziti i sprint pa je maksimalni broj bodova koji jedan vozač može osvojiti do kraja sezone 58. McLaren je odavno osigurao konstruktorski naslov, ima 756 bodova. U borbi za drugo mjesto su Mercedes s 431, Red Bull s 391 i Ferrari s 378.

Diskvalifikacijom McLarenovog dvojca, iza Verstappena se u Las Vegasu na drugo mjesto popeo Russell u Mercedesu, a na treće njegov momčadski kolega Antonelli. Bodove su još osvojili Leclerc za Ferrari, Sainz za Williams, Hadjar za Racing Bulls, Hulkenberg za Sauber, Hamilton za Ferrari te, zahvaljujući diskvalifikacijama Norrisa i Piastrija, vozači Haasa Ocon i Bearman.