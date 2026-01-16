Venezuelaška oporbena čelnica uručila Trumpu medalju Nobelove nagrade za mir

Venezuelanska oporbena čelnica María Corina Machado uručila je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu medalju Nobelove nagrade za mir tijekom sastanka u Bijeloj kući, potvrdio je dužnosnik administracije. Trump je poručio da će medalju zadržati, nazvavši gestu znakom međusobnog poštovanja.

„María mi je uručila svoju Nobelovu nagradu za mir za posao koji sam obavio. Predivna gesta međusobnog poštovanja“, napisao je Trump na društvenim mrežama.

Machado je sastanak opisala kao „odličan“, istaknuvši da je medalja simbol priznanja Trumpovoj, kako je rekla, predanosti slobodi venezuelskog naroda. Bijela kuća je nakon susreta objavila fotografiju na kojoj Trump drži zlatno uokvireni prikaz medalje, uz poruku zahvalnosti za „izvanredno vodstvo u promicanju mira kroz snagu“.

President Donald J. Trump meets with María Corina Machado of Venezuela in the Oval Office, during which she presented the President with her Nobel Peace Prize in recognition and honor.🕊️ pic.twitter.com/v7pYHjVNVO — The White House (@WhiteHouse) January 16, 2026

Iako je Machado Trumpu predala medalju koju dobitnici dobivaju uz nagradu, Nobelova nagrada formalno ostaje njezino vlasništvo. Norveški Nobelov institut naglasio je da se nagrada ne može prenositi, dijeliti niti opozvati. Trump je pritom poručio kako nikada nije tvrdio da je nagrada njegova, naglasivši da je Machado dobitnica Nobelove nagrade za mir.

Radni ručak u Bijeloj kući, koji je trajao nešto više od sat vremena, bio je prvi susret Trumpa i Machado. Nakon toga ona se sastala s više od deset senatora na Capitol Hillu, nastojeći osigurati političku potporu u Sjedinjenim Državama.

Iz Bijele kuće je poručeno kako Trump ostaje „realističan“ u procjeni da Machado trenutačno nema dovoljnu potporu za preuzimanje vlasti u Venezueli u kratkom roku. Ipak, Trump je više puta pohvalio Rodríguez, Madurovu zamjenicu koja je preuzela vlast nakon njegova zarobljavanja.

Machado je, podsjetimo, zabranjeno sudjelovanje na predsjedničkim izborima u Venezueli 2024. godine, dok su neovisni promatrači uvjereni da je oporbeni kandidat Edmundo González, kojeg je podržala, pobijedio, unatoč tome što je Nicolás Maduro proglasio pobjedu i zadržao vlast.