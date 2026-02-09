Veliko priznanje iz Japana: Split i Hrvatska u središtu svjetske vodičke scene

Iz Fukuoke u Japanu, s konvencije World Federation of Tourist Guide Associations (WFTGA), javila se Kristina Nuić, potpredsjednica Zajednice društava turističkih vodiča Hrvatske, koja je zajedno s kolegicom Aleksandrom Cmrečki iz Varaždina predstavljala Hrvatsku, Splitsko-dalmatinsku županiju, grad Split i hrvatske turističke vodiče.

Riječ je o jednom od najvažnijih globalnih okupljanja turističkih vodiča, koje je ove godine okupilo više od 600 sudionika iz više od 60 zemalja svijeta, uz prisutnost predstavnika UNESCO-a, UN-ove turističke organizacije, brojnih japanskih institucija i međunarodnih medija.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Poseban trenutak hrvatskog nastupa bilo je međunarodno priznanje edukativnog projekta „Dioklecijanova škrinjica“, koji su pokrenuli Grad Split i Društvo turističkih vodiča Split. Projekt je na razini WFTGA preimenovan u „Children – the Guardians of Cultural Heritage“ te je priznat kao primjer izvrsne prakse u edukaciji djece o kulturnoj baštini.

– Posebno sam ponosna što je projekt koji je započeo u Splitu prepoznat i priznat na svjetskoj razini, pod oznakama #StartedByTheCityOfSplit i #DTVS. To je potvrda da lokalne inicijative, kada su kvalitetne i iskrene, mogu imati globalni odjek – poručila je Kristina Nuić iz Fukuoke.



Na konvenciji su vođeni i razgovori o budućim zajedničkim međunarodnim projektima, a hrvatski predstavnici ističu kako ovakvi susreti predstavljaju iznimno vrijednu platformu za promociju Hrvatske na globalnoj razini, ne samo kao turističke destinacije, već i kao zemlje koja sustavno ulaže u kvalitetu, edukaciju i očuvanje kulturne baštine.

Svjetska federacija turističkih vodiča, sa sjedištem u Beču, okuplja nacionalne udruge iz oko 80 zemalja svijeta te predstavlja više od 150 tisuća turističkih vodiča. Organizacija je partner UN Tourism-a, UNESCO-a i History Channela, što dodatno potvrđuje njezin globalni utjecaj i važnost.

Značaj same konvencije potvrđuje i činjenica da se zemlje domaćini biraju kroz zahtjevne kandidacijske procese, uz snažne garancije državnih i lokalnih vlasti, upravo zbog visokih standarda i međunarodne vidljivosti koju ovakav događaj donosi.

Projekt koji je, trudom Zajednice društava turističkih vodiča Hrvatske, inauguriran na svjetskoj razini još je jedan dokaz da hrvatski turizam ima znanje, sadržaj i ljude koji mogu ravnopravno sudjelovati u kreiranju globalnih trendova.