Veliki uspjeh Splićanina: osvojio prvo mjesto na Kanarskom otočju

Jedriličar Filip Jurišić, član splitskog Mornara, osvojio je u četvrtak prvo mjesto na medjunaroj regati Lanzarote International na Kanarskom otočju. Hrvatski olimpijac u klasi Ilca 7 ovime je sjajno započeo godinu, a iza sebe je ostavio Nijemca Nika Aarona Willima i Madjara Jonatana Vadnaija.

Jurišiću je ovo treća po redu uspješna regata na Kanarima posljednjih mjeseci.

Na ovotjednoj regati ispred otoka Lanzarote sudjelovao je i trofejni Mornarevac Tonči Stipanović koji se vraća u klasu Ilca 7 i koji je u ukupnom poretku zauzeo 9. poziciju