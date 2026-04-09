Veliki sportski spektakl stiže u Split: Dolaze svjetske zvijezde i UFC prvak

Split će krajem travnja postati središte sporta, inovacija i sportskog biznisa. U hotelu Amphora na Žnjanu 21. i 22. travnja održat će se Split Sports Festival & International Summit, koji okuplja brojne istaknute sportaše, stručnjake i predstavnike institucija.

Festival, u organizaciji KK Adriatic, donosi dvodnevni konferencijski program s nizom panela i rasprava o ključnim temama razvoja sporta, infrastrukture, turizma i novih tehnologija.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Program započinje 21. travnja u 10:30 sati svečanim otvaranjem uz sudjelovanje visokih dužnosnika, među kojima su predstavnici Grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije, Hrvatskog olimpijskog i paraolimpijskog odbora te Ministarstva turizma i sporta.

Prvi dan obilježit će paneli posvećeni razvoju sportske infrastrukture, ulozi sporta u brendiranju destinacija te radu s mladim sportašima. Posebnu pozornost privlači panel o Hajduku kao sportskom brendu, koji će se baviti emocijom kao ključnim elementom njegove prepoznatljivosti.

Drugog dana, 22. travnja, naglasak će biti na izazovima profesionalnog sporta, velikim natjecanjima kao pokretačima razvoja te digitalnoj transformaciji sporta i ulozi umjetne inteligencije. Među sudionicima su poznata imena poput Barbare Matić, Ivana Balića i Krune Simona.

Istog dana navečer predviđen je i glavni događaj – „Beyond the Octagon – Global MMA Talk“, na kojem će sudjelovati aktualni UFC prvak Tom Aspinall, uz niz istaknutih boraca i stručnjaka iz borilačkog sporta.

Festival će završiti 25. travnja sportskim programom na otvorenom na Žnjanu, gdje će građani moći sudjelovati u rekreativnim i revijalnim sportskim aktivnostima, uključujući košarku, tenis i odbojku.

Split Sports Festival tako donosi spoj vrhunskog sporta, edukacije i zabave, s ciljem dodatnog pozicioniranja Splita kao važne sportske i turističke destinacije.