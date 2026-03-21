Veliki projekt na Hvaru pri kraju: uskoro nova prometnica na južnoj strani otoka

Radovi na prometnici Dubovica – Sveta Nedjelja odvijaju se planiranom dinamikom

Jučer je voditelj Službe građenja Županijska uprava za ceste Split Hrvoje Balić obišao gradilište prometnice Dubovica – Sveta Nedjelja na otoku Hvaru te je utvrđeno kako se radovi odvijaju u skladu s planiranom dinamikom.

Trenutno su u tijeku radovi na završnim pripremama trase, uključujući uređenje podloge i sve potrebne predradnje za asfaltiranje, koje predstavlja ključnu fazu u dovršetku ove važne prometnice.

Riječ je o projektu izgradnje i završetka 6,4 kilometra županijske ceste, čiji se završetak očekuje u lipnju, čime će južna strana otoka Hvara konačno dobiti sigurnu i kvalitetnu prometnu poveznicu.

Završetkom radova značajno će se unaprijediti prometna povezanost, povećati sigurnost svih sudionika u prometu te stvoriti preduvjeti za daljnji razvoj turizma i gospodarstva na ovom području.

Posebno zahvaljujemo Vladi Republike Hrvatske na pruženoj potpori i sufinanciranju ovog projekta, koji ima strateški značaj za ravnomjeran razvoj otoka Hvara.