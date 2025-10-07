Prijavljen novi projekt Gradske knjižnice Marka Marulića za sve generacije!

Gradska knjižnica Marka Marulića Split, u partnerstvu sa Splitsko-dalmatinskom županijom, Gradom Splitom i Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu iz Osijeka, prijavila je projekt „Za dobre vibre i dalje čitaj libre!“ na Poziv Čitanjem do uključivog društva Ministarstva kulture i medija. Projektni prijedlog izrađen je u suradnji s Razvojnom agencijom Split – RaST.

Projekt se nadovezuje na uspješnu uspostavu bibliobusne službe Gradske knjižnice Marka Marulića te ima za cilj dodatno razviti inkluzivne knjižnične usluge i jačati čitalačku pismenost. Kroz nabavu novog bibliokombija knjiga će postati dostupnija svima, a posebna pozornost bit će usmjerena na djecu i mlade, osobe s invaliditetom i starije osobe. Dugoročnu održivost bibliobusne službe osiguravat će Splitsko-dalmatinska županija i Grad Split.

Poseban naglasak projekt stavlja na djecu i mlade, osobe s invaliditetom te starije osobe, kojima će se omogućiti jednak pristup knjigama, informacijama i kulturnim sadržajima. Kroz radionice, čitateljske klubove i kampanje o važnosti čitanja jačat će se čitalačka i digitalna pismenost, smanjivati socijalna isključenost i razvijati programi prilagođeni ranjivim skupinama. Djeca i mladi kroz aktivnosti razvijat će vještine i ljubav prema čitanju, osobama s invaliditetom bit će dostupne prilagođene knjižnične usluge dok će starijim osobama sudjelovanje u programima omogućiti očuvanje kognitivnih i socijalnih sposobnosti.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 594.934,93 eura, od čega se 85 % financira iz Europskog socijalnog fonda plus, a 15 % iz državnog proračuna Republike Hrvatske.