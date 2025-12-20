Veliki požar u Trogiru: "Šteta je velika, konzervatori su na terenu"

Malo prije 13 sati buknuo je požar u zgradi u samom centru Trogira. Brzo se proširio i zahvatio jednu stambenu jedinicu u cijelom bloku, ali brzom reakcijom četrdesetak vatrogasaca spriječeno je daljnje širenje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Požar je ugašen i trenutačno se sanira vatrom zahvaćeno područje. Mole se građani da zaobilaze dio gdje su postavljene policijske trake.

"Trenutačno kolege nastoje sanirati krovište, doći do svih onih žarišta, dakle svako malo radimo jedan nadzor zraka sa dronom, vidimo gdje su žarišta i nastojimo ih sa što manje vode locirati jer ima već dosta štete od vode nastale gašenjem što se tiče objekta", rekao je Marin Buble, zapovjednik DVD-a Trogir.

"Nema nikakvih ljudskih žrtava što je najvažnije, brzom intervencijom vatrogasaca i javne vatrogasne Trogira, Okruga i svih okolnih područja evo sad je već požar pod kontrolom vidjet ćemo nakon toga što se točno desilo, kako je do toga došlo, sigurno da je šteta velika, u samoj gradskoj jezgri bili su već konzervatori na terenu tako da će sljediti sanacija područja", poručio je Ante Bilić, gradonačelnik Trogira za Novu TV.