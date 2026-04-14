Veliki požar u Osijeku. Izgorjelo skladište HŽ-a

Nešto iza 17 sati buknuo je veliki požar u osječkom Donjem gradu, u blizini lokalne željezničke stanice. Zapalila su se skladišta Hrvatskih željeznica smještena uz prugu u Tvorničkoj ulici, piše SiB.

S obzirom na to da je većina objekata bila drvene konstrukcije, vatra se brzo proširila te je veći dio skladišta izgorio još prije dolaska vatrogasnih postrojbi. Na mjestu požara intervenirali su pripadnici Javne vatrogasne postrojbe grada Osijeka te DVD-a Donji grad.

Policija osigurava mjesto požarišta, a okupio se i velik broj građana koji sa sigurne udaljenosti promatra što se događa.