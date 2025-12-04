Veliki je prometni kolaps u Splitu i okolici: "Nema teorije da se ovo riješi uskoro"

Split i šire gradsko područje danas su zahvaćeni ozbiljnim prometnim kolapsom. Najkritičnije je na potezu od Lovrinca prema centru grada, gdje se vozila kreću iznimno sporo ili su u potpunom zastoju. Gužve se protežu u dugačkim kolonama, a vozači javljaju da se na pojedinim dionicama promet praktički ne odvija.

Stanje na cestama dodatno pogoršava jaka kiša koja bez prestanka pada tijekom dana. Padaline usporavaju vožnju, smanjuju vidljivost i stvaraju lokve na kolniku, što dodatno otežava protok vozila. Zbog vremenskih uvjeta i preopterećenih prometnica očekuju se znatna kašnjenja u svim smjerovima, osobito prema gradskom središtu.

Da je situacija na terenu iznimno teška potvrđuju i čitatelji. Jedna od vozačica javila nam se iz kolone: "Ja sam u 13:33 iz Krila krenula doma na Puntu. Još stojim kraj škole. Kolaps je teški, nema teorije da se ovo riješi uskoro", poručila je čitateljica.

Gužve su zabilježene i na prilaznim pravcima prema Omišu te u smjeru Solina, gdje se također formiraju dugačke kolone. Prometne službe upozoravaju vozače na pojačan oprez, prilagođenu brzinu i držanje sigurnosnog razmaka, osobito zbog mokrih i skliskih kolnika.

Vozačima se savjetuje strpljenje te, ako je moguće, korištenje alternativnih pravaca ili odgoda putovanja prema centru dok se stanje ne stabilizira.