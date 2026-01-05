Veliki iskorak za ribare na Jadranu: Komiža dobiva ribarsku luku

U prvoj fazi projekta izvode se radovi na operativnoj obali i dijelu lukobrana, a veliki nasipi materijala stvaraju prostor buduće luke. Izvođačima radova najveće poteškoće stvaraju vremenski uvjeti jer je komiški akvatorij izložen jakim vjetrovima i otvorenom moru.

Operativni voditelj radova Ivan Žižić ističe da se zbog nepovoljnih vremenskih prognoza često moraju sklanjati u sigurnu luku u Visu, što usporava dinamiku radova, ali naglašava da je to u zimskim mjesecima neizbježno, piše HRT.

Sigurniji rad i brži put ribe do tržišta

Ribari u ovom projektu vide višestruku korist. Osim sigurnog veza, posebno u ljetnim mjesecima kada u otočnim lukama često nema mjesta za ribarske brodove, nova luka omogućit će i brži iskrcaj ulova.

Predsjednik Ceha ribara Splitsko-dalmatinske županije Antonio Šunjić ističe kako će se time skratiti put ribe do ribarnica jer će se ulov moći iskrcavati navečer, a već ujutro kamioni krenuti trajektom prema kopnu.

Projekt zaštićen od ekstremnih vremenskih uvjeta

Idejni začetnik projekta i ribolovni stručnjak Tonči Božanić podsjeća da je Komiža jedno od najizloženijih mjesta na Jadranu, gdje prema studijama valovanja ekstremni valovi dosežu i sedam metara visine. Upravo zato ribarska luka mora biti projektirana kao sigurna luka za sve vremenske uvjete.

Zadovoljstvo početkom radova ne krije ni gradonačelnik Komiže Ivica Vitaljić, koji naglašava da je luka ključna ne samo zbog sigurnog veza, nego i zbog planirane crpne stanice, važne za svakodnevni rad ribara.

11 milijuna eura za prvu fazu, bez troška za Lučku upravu

Za prvu fazu projekta osigurano je 11 milijuna eura, a završetak radova predviđen je do ljeta 2027. godine. Ravnatelj Lučke uprave Split Vice Mihanović ističe da je projekt u potpunosti sufinanciran te da Lučka uprava neće snositi financijski teret, zahvaljujući potpori Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te Ministarstva poljoprivrede.

Koliko će trajati potpuna izgradnja luke zasad je teško procijeniti, a trenutačno se traže dodatni izvori financiranja kako bi se izbjegli eventualni prekidi radova.

Manjak radne snage i generacijska smjena u ribarstvu

Uz infrastrukturne izazove, ribarski sektor suočava se i s ozbiljnim problemom nedostatka radne snage. Sve je teže pronaći mlade ljude spremne na zahtjevan posao na moru jer se mnogi okreću turizmu koji nudi lakšu i bržu zaradu.

Unatoč tome, postoje i pozitivni primjeri. Obitelj Linčir s Visa zadržala je posljednji veliki ribarski brod na otoku. Braća Ivo i Tonko Linčir nastavili su obiteljsku tradiciju nakon oca Tonija, ističući da je riječ o teškom, ali isplativom poslu koji omogućuje i vrijeme za odmor.