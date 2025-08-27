VELIKI INTERES ZA JADRANSKI DERBI Tribina po tribina, Poljud će opet bit pun!

Veliki interes navijača za predstojeći derbi između Hajduka i Rijeke potvrđuje da će Poljud ponovno biti ispunjen do posljednjeg mjesta. Tribine istok i jug već su rasprodane, a sada je red na ostale sektore.

Zbog ograničenog broja preostalih ulaznica, klub preporučuje online kupnju kako bi svi navijači osigurali svoje mjesto na tribinama.

Evo kako do ulaznica:

Ulaznice se mogu kupiti online na hajduk.mojekarte.hr. Članovi kluba mogu ulaznice nabaviti i u Odjelu za članstvo na Poljudu.

Prodaja na Poljudu dostupna je radnim danom od 08:00 do 20:00 sati, a na dan utakmice od 15:00 do 21:00 sati. Ulaznice su dostupne i u Hajduk Fan shopovima u Mall of Split, na Rivi, u Makarskoj i Zadru.

Na dan utakmice, preostale ulaznice mogu se kupiti u kućicama oko stadiona od 18:00 sati.

Navijači su pozvani da na vrijeme osiguraju svoje mjesto i podrže momčad.