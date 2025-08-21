Veliki finale Kulturnog ljeta u Podstrani: Glazba, film i Perun Full Moon

Dragi naši, kolovoz je pri kraju. Ljeto je zašlo u treću životnu dob. A i naše Kulturno ljeto primiče se kraju. Zapravo, ovo je naša posljednja ovogodišnja najava, za njegove završne glazbeno-zabavne događaje. Ima ih nekoliko. Svi su birani i najbolje je da ih posjetite sve.

U ponedjeljak 25. kolovoza u 20:30 u bašti Ljetnikovca Cindro održat će se još jedna, inače uvijek rado posjećena, Večer pod zvijezdama. Nastupaju operni pjevač Božo Župić i njegovi gosti te Ivan Perak kao voditelj i producent. Dođite i uživajte u glazbenim točkama kao stvorenima za ovaj otmjeni otvoreni prostor!

U četvrtak 28. kolovoza u 20:30 na Šetnici hrvatskog branitelja Vladimira Vukovića Vate imamo ponovo kino na otvorenom. Ovaj put prikazujemo animiranu avanturističku komediju The lego movie 2. Dođite s mališanima i zabavite se i ove večeri!

U petak 29. kolovoza u 21:00 na Rekreacijskoj zoni Mutograsa organiziramo još jednu Ribarsku noć. Zabavljat će nas nenadmašni Gazde s prednastupom Johnnya Gitare. Ovaj događaj organiziraju Općina Podstrana, Tz Općine Podstrana te SRK Porat.

Posljednjeg dana ovog mjeseca, u nedjelju 31. kolovoza, u 21:00 ispred zgrade Općine Podstrana prikazujemo poznatu talijansku humorističnu dramu „Uvijek postoji sutra“, u produkciji Kina Mediteran. Dođite bez mališana, jer ovo nije za njih.

Sutradan, u ponedjeljak 1. rujna u 20:00 na Portu u Svetom Martinu na programu je kino na otvorenom, a prikazuje se dječji mjuzikl SMURFS. Ovo nemojte propustiti pokloniti svojim najmlađima. Dođite, povedite ih i uživajte zajedno s njima!

U nedjelju 7. rujna u 19:30 ispod crkvice sv. Jure na Vršini poslastica za kraj našeg Kulturnog ljeta – Perun Full Moon! Ove će godine na ovom originalnom festivalu dobrog raspoloženja i čarobne ljepote nastupati – trebamo li ponavljati – samo „a cappella“ pjevači: Klape Praska i Sv. Florijan, Kvartet Porat, ženska klapa Kurjože te tenor Vladimir Garić. Ovo svakako uvrstite u „obavezno“! Jer kad je kraj, neka je veličanstven!