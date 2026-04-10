Veliki dobitak na Eurojackpotu u Hrvatskoj, evo gdje ide lova

U 29. kolu igre Eurojackpot izvučeni su brojevi 1, 6, 11, 18, 48, uz dodatne brojeve 10 i 12, koji su jednom igraču iz Senja donijeli vrijedan dobitak. Sretni dobitnik osvojio je 134.418,50 eura, a dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatska Lutrija na adresi Frankopanski trg 3 u Senju.

Igrač je odigrao tri kombinacije s pretplatom za dva izvlačenja, za što je uplatio ukupno 12 eura. Novo izvlačenje Eurojackpota slijedi u utorak, 14. travnja 2026., a glavni dobitak procjenjuje se na čak 14 milijuna eura.

Tekst se nastavlja nakon oglasa