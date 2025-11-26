Veliki dan školskog juda: 150 osnovnoškolaca borilo se za mjesto na državnom prvenstvu

Županijski savez školskog sporta Splitsko dalmatinske županije organizirao je prvenstvo Županije u judu. To je izlučno natjecanje gdje najbolji judaši – osnovnoškolci predstavljaju svoju Županiju na državnom prvenstvu koje se sredinom prosinca održava u Opatiji.

Sportska dvorana Sokolana u Kaštel Sućurcu bila je puna mladih judoka. Skoro 150 djece, osnovnoškolaca od prvog do osmog razreda natjecalo se na županijskom prvenstvu u judu. Na državno prvenstvo u Opatiju sredinom mjeseca prosinca ove godine tako putuju najbolji učenici i učenice u pojedinačnom zbroju bodova, kao i judo timovi. Ukupno najbolji judaši koji su osvojili prvo i drugo mjesto.

Dakle, ukupno sedam osnovnih škola se natjecalo, a djeca su bila podjeljena u uzrast od prvog do četvrtog i od petog do osmoga razreda u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Na kraju natjecanja saznali smo koje škole zastupaju SD Županiju na državnom natjecanju u Opatiji, rekli smo to je u prosincu ove godine.

U konkurenciji učenica to su OŠ Pujanke i OŠ don Lovre Katić iz Solina.

U konkurenciji učenika OŠ prof. Filip Lukasa iz kaštel Starog i OŠ Kneza Mislava iz Kaštel Sućurca.

U konkurenciji timova u Opatiju putuju učenici iz OŠ Kneza Trpimira iz Kaštel Gomilice i OŠ don Lovre Katića – Solin.

Više u video prilogu kojeg je pripremio Joško Elezović.